نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأخدود يتفوق على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود الفوز بهدفين دون رد على حساب نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي.

انطلقت المباراة في تمام الساعة الخامسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب" الملك عبدالله ببريدة ".

بدأت المباراة قوية من جانب فريق الأخدود سيطرة واستحواذ على أحداث اللقاء.

نجح لاعبي الأخدود في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 28 عن طريق" سيباستيان بيدروزا'.

احتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدلًا من الضائع في الشوط الأول وانتهي بتقدم الاخدود بهدف نظيف.



شهد الشوط الثاني محاولات من جانب الرائد ومحاولات من أجل إحراز هدف التعادل ولكن لم يتمكن من اختراق دفاعات الأخدود.



عزز فريق الأخدود تقدمه واحرزوا الهدف الثاني عن طريق كريستيان باسوجوج في الدقيقة 66.

كثف لاعبي الرائد المحاولات الهجومية من أجل إحراز هدف تقليص الفارق.



شهدت المباراة حالة طرد لإبراهيما كوني لاعب الأخدود في الدقيقة 99.



احتسب حكم اللقاء 14 دقيقة وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بفوز الأخدود بهدفين نظيفين.



الفوز يرفع رصيد الأخدود إلي النقطة 15 في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد الرائد عند النقطة 14 في المركز الخامس عشر.