نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة الزمالك يحقق فوزًا كبيرًا على طلائع الجيش في دوري السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 105 -61، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

16/14

47/36

80/45

105/61

وحرصت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور المباراة، لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي، يوم الجمعة المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".