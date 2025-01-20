سيزار جناح فيتوريا جيماريش البرتغالي يوافق.. والهلال السعودي ينتظر جناح ويستهام

الرياض ـ د.ب.أ: تلقَّت إدارة شركة نادي الهلال السعودي موافقة البرازيلي كايو سيزار، جناح فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي الأول لكرة القدم، على اللعب بصفوف الفريق السعودي بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية عن مصادر وصفتها بأنها خاصة: «لم تسرع الإدارة خطواتها في التعاقد مع سيزار 20 عامًا، إذ تنتظر القرار النهائي للاعب البرازيلي لويس جيليرم، جناح نادي ويستهام يونايتد، الذي يتربع على قمة خيارات الأزرق، ويأتي بعده الفرنسي ريان شرقي، لاعب ليون الفرنسي 21 عامًا كخيار ثانٍ، لكن موافقة سيزار قد تجعله الأقرب للانضمام إلى النادي العاصمي». وبينما كان البرازيلي لويس ترك الباب مفتوحًا في المفاوضات، لم يبدِ شرقي رغبة صريحة في الانضمام إلى الدوري السعودي. في سياق متصل، وصل فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، إلى باريس، العاصمة الفرنسية، السبت بعد مغادرته لندن، العاصمة البريطانية، في إطار سعيه لإنهاء التعاقد مبكرًا مع أحد الأسماء المطروحة على أن تتم مراسم التوقيع في فندق فورسيزون جورج الخامس خلال الـ48 ساعة المقبلة.