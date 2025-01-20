لاعبو المنتخب يحققون نتائج جيدة واليوم انطلاق منافسات الدور الثاني

فـي انطلاقة البطولة الدولية الثانية التنس

حقق لاعبو منتخبنا الوطني للتنس نتائج الفوز في اليوم الأول من انطلاقة منافسات البطولة الثانية للاتحاد الآسيوي والدولي للتنس تحت 14 سنة والتي تقام منافساتها على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمشاركة ثلاث عشرة دولة.

وتستمر منافسات البطولة الثانية حتى يوم الخميس القادم والتي ستختتم معها البطولة وتوزيع الجوائز لاصحاب المراكز الأولى في البطولتين، حيث شهدت البطولة الثانية إقامة قرعة جديدة لجميع اللاعبين تأهل منها لاعبة منتخبنا الوطني ارين الازكوية التي تاهلت إلى دور الستة عشر لتصنيفها وحصولها على المركز الثالث في البطولة الأولى وتعد المصنفة الثالثة في البطولة الثانية. وتقام اليوم منافسات دور الستة عشر لفئة الاولاد فيما تقام منافسات دور الثمانية لفئة الفتيات.

وجاءت نتائج البطولة الثانية في انطلاقتها بفوز لاعب المنتخب معتز المزروعي على اللاعب الاردني ريان الكوار بنتيجة 6/‏3 و6/‏2 في فئة الاولاد وكذلك فاز اللاعب الاماراتي محمد علي على اللاعب محمد سمارا من قطر بنتيجة 6/‏3 و3/‏صفر بالانسحاب بسبب الاصابة وفاز اللاعب الطجاكستاني احمد فوستوف على اللاعب البحريني ناصر محمد بنتيجة 6/‏1 و6/‏4 وتمكن اللاعب السعودي الياس الغافلي من الفوز على اللاعب فيصل العوضي بنتيجة 6/‏2 و6/‏4 وفي لقاء اخر فاز اللاعب احمد ساروجي على اللاعب الكويتي سعود ال صباح بنتيجة 6/‏صفر و6/‏صفر وفاز اللاعب احمد الطالب من العراق على اللاعب ايهم الذرة 6/‏3 و6/‏3 وفاز علي العلي من الامارات على اللاعب القطري عبدالرحمن النعمة بنتيجة 7/‏5 و6/‏صفر..

وفي فئة الفتيات فازت لاعبة المنتخب تاليا البوسعيدية على اللاعبة جنى حكيم من السعودية 6/‏صفر و6/‏1 وفازت اللاعبة بيان حسن من الاردن على اللاعبة ليان باسل بنتيجة 6/‏4 و6/‏2.

وقال رئيس وفد المنتخب السعودي نايف البخيت عن مشاركته في هذه البطولة بان المنتخب السعودي جاء للمشاركة من اجل الحصول على نقاط التصنيف، حيث نملك التصنيف الثلاثين في الاسيوي للاعب احمد ونسعى معه الى تحسين تصنيفه وكذلك لبقية اللاعبين، حيث نشارك بلاعبة واحدة ولاعبين من الاولاد ونسعى الى الحصول على أحد المراكز الأولى في البطولة الثانية بعد ان فقدنا ذلك في البطولة الأولى.

واشار بان البطولة تشهد مستوى فنيا متقاربا يكاد لا تعرف اصحاب المراكز الاولى الا بعد نهايتها وهذا التقارب يدل على تقارب المستويات الفنية وهذا يعد جيد جدا، مستواها الفني جيد ونسعى الى حصد مركز من هذه المشاركة واحب ان اشيد بأرضية ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي التي تتميز بمواصفات دولية تساعد اللاعبين على تقديم الافضل في المباريات والشكر الى كل العاملين في اللجنة المنظمة على حسن التنظيم والضيافة والاستقبال.