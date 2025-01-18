١٠٠ فارس يشاركون فـي مهرجان العرضة ومهارات الفروسية بولاية أدم

أدم ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي:

شهد مضمار نادي أدم للفروسية مساء الجمعة إقامة مهرجان ركض عرضة الخيل ومهارات الفروسية شارك فيه ١٠٠ فارس من مختلف ولايات محافظتي الداخلية والوسطى وفرسان مدرعات سلطان عمان، وذلك تحت رعاية سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بحضور عدد من المكرمين وأصحاب السعادة والمدعوين ومحبي رياضة الفروسية .

وقال الدكتور محمود بن سيف المحروقي نائب رئيس نادي أدم للفروسية في كلمة له: إن الترابط الكبير بين الانسان العماني و الخيل العربية ضاربٌ في عمق التاريخ، فقد اعتنى العمانيون بالخيل من منطلق عقيدتهم الإسلامية التي حثت على اقتناء الخيل و الاستعانة بها في الدفاع و الذود عن حياض الإسلام، وأضاف من ولاية أدم العريقة مهد الإمام أحمد بن سعيد نحتفل فرحة و غبطة بذكرى تولي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في البلاد من خلال استعراض ثلة من فرسان عمان لمتانة علاقتهم بخيولهم و الذين عرفوا الخيل منذ نعومة أظفارهم و تربوا على صهواتها.