انت الأن تتابع خبر أنشيلوتي يتحدث عن منافسة ريال مدريد على لقب الليجا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على حظوظ الملكي في المنافسة على لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي 2024/2025.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “علينا أن ننافس في جميع مباريات الدوري، يبدأ النصف الثاني من الموسم، ونحن قريبون من الأول وعلينا تسجيل النقاط”.

وتابع: “بالتأكيد، لدي علاقة جيدة جدًا مع النادي بأكمله. أشعر بالدعم في جميع الأوقات وسيظل الأمر كذلك حتى اليوم الأخير. نواصل العمل معًا. لا يزعجني إذا استجوبوني”

بينما تحدث عن حالة ألابا: “إنه بخير، بالأمس لعب 40 دقيقة. إنه يفتقر إلى الإيقاع، لكن ركبته بحالة جيدة. سيكون ضمن الفريق ويمكن أن يشارك في دقائق. لا يمكنه أن يبدأ المباراة، لكن سيكون لديه دقائق”.