مصدر في بيراميدز ليلا كورة: لا جديد بخصوص اهتمام خيتافي بعادل.. والملاك لم يرسلوا الموافقة

انت الأن تتابع خبر مصدر في بيراميدز ليلا كورة: لا جديد بخصوص اهتمام خيتافي بعادل.. والملاك لم يرسلوا الموافق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر بنادي بيراميدز حقيقة التقارير المتداولة التي أشارت إلى اقتراب لاعبه إبراهيم عادل، من الانتقال إلى صفوف خيتافي الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، موضحًا الموقف القائم من الموافقة على رحيل صاحب الـ23 عامًا.

وذكرت تقارير إسبانية أن إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، اقترب من الرحيل إلى خيتافي الإسباني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل مبلغ 2.5 مليون يورو.

وأوضح مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات لـ”يلا كورة” أن لا جديد بخصوص إبراهيم عادل منذ الاستفسار الأول الذي أرسله خيتافي في وقت سابق.

وأضاف المصدر ذاته أن ملاك بيراميدز لم يرسلوا الموافقة على رحيل إبراهيم عادل خلال الفترة الجارية، خاصة في ظل ما يقدمه اللاعب الدولي من مستويات مع الفريق.

كانت تقارير قد أفادت أن إبراهيم عادل، حاز على إعجاب المدرب خوسيه بوردالاس، المدير الفني لنادي خيتافي، في ظل حاجة الفريق الإسباني لإبرام عدد من الصفقات من أجل تحسين موقع الفريق في جدول الترتيب، حيث يتواجد الأزرق في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

وشارك إبراهيم عادل، البالغ من العمر 23 عامًا في 13 مباراة بواقع 967 دقيقة، رفقة بيراميدز في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وتقديم 3 تمريرات حاسمة.