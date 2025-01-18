برشلونة أمام خيتافي في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتنطلق مواجهات الجولة الـ20 تجمع الاندية الكبري، إليكم أهم مباريات اليوم.

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة الاسبانية مواجهات هامة في الدوري الاسباني اليوم السبت الموافق 18 من يناير الجاري.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة في المقال التالي

امير السيد

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