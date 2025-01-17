نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في دوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة مسار، المقرر لها بعد قليل، على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في دوري الكرة النسائية

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - سمر محمد - حنين هشام - ميرال خضر

خط الوسط: مها سامي - علياء عطا الله - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - شيماء علي

خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، سارة نائل، حبيبة محمد، حبيبة إسماعيل، أمنيه عاطف، نور الهدى محمد، ميشلين يني نيكولا، لوجين ياسر، أيه إبراهيم".