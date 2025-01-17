الرياضة

خالد الغندور: أحمد السيد زيزو جدد تعاقده مع نادي الزمالك

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خالد الغندور: أحمد السيد زيزو جدد تعاقده مع نادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، جدد تعاقده مع الفريق.

خالد الغندور: أحمد السيد زيزو جدد تعاقده مع نادي الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "لن يتم الإعلان عن تجديد زيزو إلا بعد دفع المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك ودفع جزء من المديونات للاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن تجديد زيزو والإعلان بعدها عن صفقات الزمالك الشتوية".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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