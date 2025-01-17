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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، جدد تعاقده مع الفريق.

خالد الغندور: أحمد السيد زيزو جدد تعاقده مع نادي الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "لن يتم الإعلان عن تجديد زيزو إلا بعد دفع المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك ودفع جزء من المديونات للاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن تجديد زيزو والإعلان بعدها عن صفقات الزمالك الشتوية".