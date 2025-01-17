نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: أحمد السيد زيزو جدد تعاقده مع نادي الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، جدد تعاقده مع الفريق.
خالد الغندور: أحمد السيد زيزو جدد تعاقده مع نادي الزمالك
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "لن يتم الإعلان عن تجديد زيزو إلا بعد دفع المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك ودفع جزء من المديونات للاتحاد المصري لكرة القدم".
وأضاف: "سيتم الإعلان عن تجديد زيزو والإعلان بعدها عن صفقات الزمالك الشتوية".