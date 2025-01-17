نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: زياد كمال يرفض تخفيض مستحقاته في الزمالك وجلسة أخيرة للاتفاق على الجدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد جلسة أخيرة بين مسئولي نادى الزمالك وزياد كمال لحسم الاتفاق حول حصوله على مستحقاته المالية خاصًة أن اللاعب متمسك بالحصول عليها كاملة قبل العودة لـ إنبى.

خالد الغندور: زياد كمال يرفض تخفيض مستحقاته في الزمالك وجلسة أخيرة للاتفاق على الجدولة

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك يرغب في جدولة المستحقات المالية المتأخرة للاعب بعد رفضه تخفيضها والأمر متوقف على موافقة اللاعب".

وأكمل: "زياد كمال يحق له الحصول على 4 مليون جنيه تقريبًا والزمالك كان يريد منحه 750 ألف جنيه فقط وهو الاقتراح الذى رفضه اللاعب والتفاوض الأن حول جدولة المستحقات".

