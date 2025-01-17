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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الهولندي مارك فوتا المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، عن حقيقة حصوله على عرض لتدريب الدرويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

مارك فوتا: لا يوجد قائد قوي يمكنه اتخاذ القرار في إدارة الإسماعيلي

وقال مارك فوتا عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أنا كنت على اتصال بالسيد نصر أبو الحسن قبل ستة أشهر عندما كانوا يبحثون عن مدرب ولكن كان هناك أعضاء آخرون في مجلس الإدارة كانوا مشاركين أيضآ في القرار".

وأضاف:" لقد فضلوا مدربًا محليا وكان السيد حلمي طولان أيضآ مرشحا، لذا أعتقد أن هناك ثلاثة أو اربعة مسؤولين تحدثوا معي، وخاصة السيد نصر أبو حسن تحدث معي وأرادني أن أتى، كنت مستعدا للمجيء لكن مجلس الإدارة قرر خلاف ذلك".

وأكمل: "لذا فهذه هي المشكلة في الإسماعيلي دائمًا، لا يوجد قائد قوي يمكنه اتخاذ القرار يجب دائما مناقشة الأشخاص الذين ربما لا يكونون قادرين على تحديد أفضل مدرب للنادي، أنا متأكد تمامآ من أن المدرب المصري الذي يدير الإسماعيلي الآن يبذل قصارى جهده ليحظى بموسم جيد مع الفريق".

واختتم حديثه قائلًا: "أول ذكرياتي في الدوري المصري كانت موسم 2006-2007 اتذكر جيدا أننا لعبنا مباراة أمام المحلة خارج أرضنا، كانت جماهير المحلة متعصبين للغاية لم نلعب الشوط الأول جيدآ ولكن بعد ذلك قمت بتغيير بعض اللاعبين واستبدالهم بعمر جمال وأحمد كامل، أعتقد أنهما سجلا هدفين وفزنا بالمباراة 2-1 كان الجميع سعداء للغاية لن أنسى أبدا تلك المباراة لإنه ا كانت أول انتصار لي خارج أرض الاسماعيلي كانت بداية جيدة للموسم".

