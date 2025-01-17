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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الهولندي مارك فوتا المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، عن أفضل اللاعبين الذي قام بتدريبهم في الدرويش سابقًا.

مارك فوتا: عبد الله السعيد أفضل لاعب قمت بتدريبه في مصر.. ولم أتوقع نجاح محمد صلاح بهذا الشكل

وقال مارك فوتا عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" كان لدي العديد من اللاعبين الجيدين في عام 2006 كان لدينا الكابتن حمص كان جيدا جدا وحسني عبد ربه وأحمد فتحي وهاني سعيد العديد والعديد من اللاعبين الجيدين".

وأضاف: "أتذكر أيضآ شريف عبد الفضيل، يمكنني ذكر الجميع عمر جمال وأحمد جمال والشاب عبد الله السعيد ومحسن ابو جريشة كان مهاجما جيدا، ثم في عام 2010 كان لدي لاعبون مثل جودوين وأحمد علي وأحمد سمير فرج، العديد من اللاعبين الجيدين الذين لعبوا تحت إشرافي".

وأكمل: "كان أحمد حجازي وعمرو السولية صغار جدا في عام 2010 وأعتقد أن كلا اللاعبين كان لهما مسيرة رائعة بسبب العقلية التي اظهراها، كانا دائما جادين في مهنتهما وأحمد حجازي لديه مسيرة رائعة في إنجلترا وفي إيطاليا وفي السعودية وبالطبع الإسماعيلي والأهلي وعمرو السولية أصبح قائدا للاهلي لقد قدم مسيرة رائعة لنفسه ولذلك من المستحيل بالنسبة لي اختيار لاعب واحد".

وأردف: "في عام 2010 كان محمد صلاح يبلغ من العمر 18 عامًا نحو ذلك أو 19 عاما، ولعب مع أحمد حجازي في المنتخب الوطني المصري ولعب لصالح المقاولون العرب وكان موهوبا للغاية وماهرا للغاية، لكن لا يمكنك أبدا أن تتوقع منه أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، اعني كانت مسيرته خطوة بخطوة كما تعلمون تشيلسي، روما، بازل ولكن بعد ذلك عندما بدأ اللعب لصالح ليفربول، كانت مسيرته مثل الصاروخ بفضل يورجن كلوب والآن بفضل أرني سلوت".

واختتم حديثه قائلًا: "المدربين عاملوه جيدا وعرفوا بالضبط كيف يحصلون على أقصى استفادة منه، ترى أن محمد صلاح كلما تقدم في العمر أصبح أفضل لأنه أصبح أكثر نضجا ومسؤولية وانضباطا إنه الآن يبلغ من العمر 32 أو 33 عاما وهو أحد افضل اللاعبين وربما أفضل لاعب في العالم خلال الأشهر الستة الماضية، لذلك لم اتوقع ان يكون جيدا إلى هذا الحد، لكنني سعيد جدا بذلك".

