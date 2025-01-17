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أحمد جودة - القاهرة -

ودع حامل لقب كأس ملك إسبانيا، فريق أتلتيك بلباو، البطولة من دور الـ16، وذلك بعدما خسر أمام ضيفه أوساسونا 2-3، الخميس.

بلباو يودع كأس الملك وأوساسونا وسوسييداد إلى دور الـ8

وحجز أوساسونا بطاقة العبور إلى دور الـ8، بعدما تقدم له أيمار أوروز في الدقيقة 40، وأضاف زميله أنتي بوديمير الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

وسجل نيكو ويليامز هدف تقليص الفارق لبلباو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، ثم سجل أوسكار دي ماركوس هدف التعادل في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 70 سجل بوديمير الهدف الثاني له والثالث لأوساسونا، لينتزع فوزًا أطاح بحامل لقب البطولة في الموسم الماضي.

وسار ريال سوسييداد على عكس المسار الذي سلكه غريمه التقليدي بلباو، بعدما فاز في ملعبه على ضيفه رايو فاييكانو 3-1.

وسجل ميكيل أويارزبال الهدف الأول لسوسييداد في الدقيقة 23، قبل أن يضيف جون أوندر أولاساجستي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وبعد ذلك بـ6 دقائق سجل رايو فاييكانو هدف تقليص الفارق عن طريق أوسكار تاريخو من ضربة جزاء، لكن سيرجيو مارتن أعاد التقدم لسوسييداد بفارق هدفين مجددًا في الدقيقة 79.

وأكمل فاييكانو المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه ألفونسو سبينو في الدقيقة 77.