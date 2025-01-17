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أحمد جودة - القاهرة -



قال المدير الفني للهلال السعودي، البرتغالي جورجي جيسوس، الخميس عقب الفوز الكبير على الفتح (9-0) في الجولة الـ15 من دوري روشن للمحترفين، إن البرازيلي نيمار دا سيلفا "لم يعد قادرًا على تقديم المستوى الذي اعتادوا عليه"، ولهذا لن يتم قيده في قائمة الفريق المحلية، ولكنه قد يشارك في مباريات دوري أبطال آسيا حال تعافيه من الإصابة.

مدرب الهلال: رحيل نيمار مسألة وقت

ويمتد عقد لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقا مع "الزعيم" حتى يونيو (حزيران) المقبل، ولكنه يغيب عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأضاف جيسوس خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: "عقد اللاعب ممتد معنا، وهو من سيقرر مصيره، ولكن في الوقت الحالي نحن نبحث عن جناح في هذا المركز".

وشدد: "نيمار لن يستمر مع الفريق، ولم يتم قيده في القائمة المحلية، الدوري السعودي هو أفضل الدوريات في العالم، ولكن نيمار لم يعد قادرًا على تقديم المستوى الذي اعتدنا عليه، وللأسف الأمور أصبحت صعبة بالنسبة له".

ولم يشارك صاحب الـ32 عاما سوى في 7 مباريات منذ ارتداء قميص الهلال في 2023، بسبب الإصابات المتكررة، والتي كان أخطرها بقطع في الرباط الصليبي والغضروف للركبة اليسرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.