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أحمد جودة - القاهرة -

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض يعاني على مستوى خط الدفاع هذا الموسم.

وائل القباني: الزمالك لديه مشاكل دفاعية ويجب حلها سريعًا

وقال وائل القباني عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "نادي الزمالك مازال لديه مشاكل دفاعية ويجب حلها في أسرع وقت هذا الموسم".

وأضاف: "مباراة الحدود هي الأفضل للزمالك تحت قيادة جروس، والفريق قدم مباراة كبيرة اليوم على المستوى التكتيكي".

وأكمل: "جروس دخل مباراة الحدود من أجل الفوز فقط وزيزو قدم مباراة ممتازة".

واختتم حديثه قائلًا: "مستوى مصطفى شلبي غير ثابت رغم إمكانياته الكبيرة، واللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة ولكنه غير قادر على استغلالها مع الفريق".

