الرياضة

وائل القباني: الزمالك لديه مشاكل دفاعية ويجب حلها سريعًا

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وائل القباني: الزمالك لديه مشاكل دفاعية ويجب حلها سريعًا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض يعاني على مستوى خط الدفاع هذا الموسم.

وائل القباني: الزمالك لديه مشاكل دفاعية ويجب حلها سريعًا

وقال وائل القباني عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "نادي الزمالك مازال لديه مشاكل دفاعية ويجب حلها في أسرع وقت هذا الموسم".

وأضاف: "مباراة الحدود هي الأفضل للزمالك تحت قيادة جروس، والفريق قدم مباراة كبيرة اليوم على المستوى التكتيكي".

وأكمل: "جروس دخل مباراة الحدود من أجل الفوز فقط وزيزو قدم مباراة ممتازة".

واختتم حديثه قائلًا: "مستوى مصطفى شلبي غير ثابت رغم إمكانياته الكبيرة، واللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة ولكنه غير قادر على استغلالها مع الفريق".
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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