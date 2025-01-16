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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم أداء مميز للغاية أمام حرس الحدود، مشددا على أن الهدف المبكر منح اللاعبين ثقة كبيرة.

أيمن منصور: الزمالك قدم أداء ممتع أمام حرس الحدود.. وحسام أشرف مهاجم واعد

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك دخلوا مباراة حرس الحدود بأداء جيد ولمسات جمالية وهناك جمل تكتيكية ظهرت في الملعب من خلال لمسات السويسري كريستيان جروس".

وأضاف: "فوز الزمالك على حرس الحدود كان مهم للغاية والزمالك اليوم مع جروس أصبح ممتع من خلال الأداء الجمالي، وحسام أشرف مهاجم واعد ويحتاج إلى جهد كبير لكي يصبح المهاجم رقم واحد خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "سعيد لكوني أحد أبناء الزمالك وهدفي في سوبر 1994 وضعني في قلوب الجماهير القلعة البيضاء".

