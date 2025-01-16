نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لوران بلان مدرب اتحاد جدة، الستار عن التشكيل الرسمي الخاص بمواجهة الرائد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين. ويسعى فريق الاتحاد السعودي إلى استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي من جديد، في الفوز بـ الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين اتحاد جدة والرائد على ملعب عبد الله الفيصل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل الاتحاد كالاتي

حراسة المرمى بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع سعد آل موسى - حسن كادش - ماريو ميتاج - فواز الصقور

خط الوسط فابينيو - نجولو كانتي - حسام عوار

خط الهجوم ستيفن بيرجفاين - عبد الرحمن العبود - كريم بنزيما