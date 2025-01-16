نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري لمباراة فاركو بالجولة الثامنة من الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الثامنة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر، محمد مخلوف، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، كريم العراقي، عمرو سعداوي، محمد دبش، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور، كريم بامبو، سمير فكري، صلاح محسن.

ويضم الطاقم التحكيم لهذه المباراة كل من محمد الصباحي حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد نوفل وإيهاب فكري كمساعدين، بالإضافة إلى محمود منصور حكمًا رابعًا، فيما يتولى خالد جمال الغندور مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمد عبد الحافظ.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

