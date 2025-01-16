نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الهلال أمام الفتح في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الفتح بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والفتح

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الهلال والفتح مساء اليوم في تمام الساعة 5:05 بتوقيت القاهرة والساعة 6:05 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال أمام الفتح

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كوليبالي، البليهي، لودي، كانسيلو.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، ليوناردو، سالم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.