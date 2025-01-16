حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة حرس الحدود

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على منح التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة حرس الحدود.