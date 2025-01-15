نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفي سعودي: وكيل زيزو من عرضه على الاتفاق.. وصنع ضجة لتسويقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف خالد قينان الصحفي بجريدة عكاظ السعودية، حقيقة مفاوضات الاتفاق السعودي مع أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال الصحفي السعودي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: كان هناك حديثا كبيرا عن مفاوضات الأندية السعودية مع زيزو، لذلك أريد التوضيح خاصة عرض الاتفاق.

وأضاف خالد قينان: وكيل زيزو هو من عرضه على الاتفاق وليس العكس، وأحمد سيد زيزو ليس من الخيارات الأولى لضمه لكنه خيار أخير حال عدم التمكن من ضم الخيارات الثلاثة الأولى.

وتابع الصحفي بجريدة عكاظ: أحمد سيد زيزو قد يكون موجودا في حالات الطوارئ فقط، لكن ليس مطلوبا الآن.

واختتم الصحفي السعودي خالد قينان: وكيل زيزو هو من صنع هذه الضجة الإعلامية الحالية من أجل تسويق اللاعب، وليس الاتفاق من طلب ضم لاعب الزمالك.

