نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عكاظ السعودية: صلاح لن يحصل مع الهلال على أقل من راتب رونالدو ونيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف خالد قينان الصحفي بجريدة عكاظ السعودية، مفاجأة كبيرة بشأن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال الصحفي السعودي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: محمد صلاح لن يحصل على أقل ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو ونيمار وسيكون من الفئة الأولى، وقد يحصل على أكثر من ذلك.

وأضاف صحفي جريدة عكاظ السعودية: هناك اتفاقيات مبدئية بين صلاح والهلال السعودي، لكن الاتفاقات النهائية لم تتم حتى الآن، وقد نرى ذلك قريبا.

واختتم خالد قينان: الأمر انتهى بالنسبة لملف ليفربول، ومحمد صلاح لم يلتفت إلى مفاوضات إلا هلال إلى بعد التأكيد.

