الرياضة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع أحمد القندوسي بشكل نهائي حتى 2027

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميًا تعاقده بشكل نهائي مع الجزائري أحمد القندوسي قادمًا من النادي .

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع أحمد القندوسي

ولعب القندوسي في صفوف سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يتم تجديد إعارته هذا الموسم ثم انتقاله بشكل نهائي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عرض القندوسي للبيع على خلفية تصريحاته ضد أمير توفيق مدير التعاقدات السابق.

وكتب نادي سيراميكا كليوباترا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي:"أحمد القندوسي.. سيمفونية الإبداع.. عرض مستمر حتى2027".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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