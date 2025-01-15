الرياضة

موعد مباراة الأهلي والجونة في دوري نايل والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد والجونة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 8 من دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والجونة مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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