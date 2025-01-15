نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والجونة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 8 من دوري نايل.
موعد مباراة الأهلي والجونة
وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والجونة مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة
تردد ontime sports
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات