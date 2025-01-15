نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الأربعاء، عن أن نادى مانشستر سيتي الإنجليزي أتم اتفاقه مع البرازيلي الشاب فيكتور ريس مدافع بالميراس، للانضمام إلى صفوف الفريق، خلال الانتقالات الجارية.

مانشستر سيتي بصدد الإعلان عن التعاقد مع فيكتور ريس

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن صفقة انتقال المدافع البرازيلي ريس ستكلف خزائن المان سيتي 35 مليون يورو.

وأكد رومانو، أن المدافع البرازيلي من المتوقع أن يصل إلى العاصمة لندن اليوم الأربعاء، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية مع السيتيزنز، قبل الانضمام بشكل رسمي إلى الفريق.

ويسعى السيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا في ترميم خط الدفاع خلال الميركاتو الحالي، حيث يمر السيتيزنز بكبوة عصيبة هذا الموسم، بعد إصابة أكثر من مدافع في صفوفه أبرزهم البرتغالي روبن دياز، والإنجليزي جون ستونز.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام من جانب ريال مدريد للتعاقد مع البرازيلي فيكتور ريس، للتدعيم الخط الدفاعي.

وشارك البرازيلي الشاب البالغ من العمر 19 عاما، مع فريقه بالميراس هذا الموسم في 20 مباراة، أحرز خلالهم هدفين.

