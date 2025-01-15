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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الشعار الجديد والكأس الجديدة لنسخة بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي ستقام بكينيا وتنزانيا وأوغندا.

"كاف" يكشف النقاب عن شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أنه قبل ساعات قليلة من إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين التي تستضيفها كينيا الليلة، تم الكشف الشعار الجديد والكأس الجديدة للبطولة.

وأضاف: "يضفي الشكل الجديد للبطولة هوية جديدة ويؤكد على ارتباطها العميق بكرة القدم والثقافة الأفريقية".

وأوضح: "يأتي شكل الكأس الجديدة التي تتميز بتصميم أنيق ومعاصر يجمع بين عناصر ذهبية وفضية تمثل هيبة البطولة ومكانتها المتنامية".

وأكد ذات المصدر: "تتمثل إحدى التفاصيل المهمة في الخطوط المميزة البالغ عددها 54 والتي تحيط بالكأس، والتي ترمز إلى الدول الأفريقية الـ 54 المتحدة بخريطة القارة في قلبها".

وأضاف: "يؤكد هذا العنصر على احتفال البطولة بالتنوع والوحدة في جميع أنحاء القارة، يمثل كل خط أساس كرة القدم الأفريقية، وهو مسار منحوت بشغفنا ومهارتنا، وتكريمًا للاعبينا وأحلامنا".

وأضاف: "تمثل الكأس الجديدة رمزًا قويًا للتقدم المستمر الذي تشهده كرة القدم الأفريقية وشغفنا المشترك بهذه اللعبة".