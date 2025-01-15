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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لمنتخبات الشباب والناشئين، وذلك خلال جلسته رقم (2) التي عقدت يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025.

اتحاد اليد يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات الوطنية

وجاء التشكيل كالتالي:

الإشراف على المنتخبات الوطنية

طارق محروس: مشرفا على المنتخبات الوطنية (الشباب والناشئين).

منتخب مصر الوطني للشباب مواليد 2004

مجدي أبو المجد مديرا فنيا

محمد عبد الرحمن المدرب العام

محيي صلاح مدرب حراس المرمى

منتخب مصر الوطني للناشئين مواليد 2006



طارق محروس مديرا فنيا

مهند السحيلي المدرب العام

محمد سراج مدرب حراس المرمى

منتخب مصر الوطني للناشئين مواليد 2008

عماد إبراهيم مديرا فنيا

أحمد خميس المدرب العام

محيي صلاح مدرب حراس المرمى

منتخب مصر الوطني للناشئين مواليد 2010

وائل عبد العاطي مديرا فنيا

مصطفى محفوظ المدرب العام

كريم القاضي مدرب مساعد

الجهاز الإداري

كريم صفوت مدير إداري

مازن سمير إداري منتخب الشباب مواليد 2004 ومنتخب الناشئين مواليد 2006

توفيق المتولي إداري منتخب الناشئين مواليد 2008 ومنتخب الناشئين مواليد 2010

الجهاز الطبي

محمد إبراهيم طبيب المنتخبات الوطنية المصرية

عمرو محمد طبيب منتخب الشباب مواليد 2004

عصام نور الدين طبيب منتخب الناشئين مواليد 2008

مصطفى نجيب طبيب منتخب الناشئين مواليد 2006

الأحمال وتحليل الأداء

الحفني عبد المقصود

خالد محمد

هشام رمضان

يأتي هذا التشكيل في إطار جهود الاتحاد المصري لكرة اليد لدعم المنتخبات الوطنية وإعدادها للمشاركة في البطولات القارية والدولية، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.