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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة كواليس الجلسة التي جمعت بين سيف الجزيري ووكيله مع مجلس إدارة نادي الزمالك قبل عودة اللاعب إلى التدريبات.

كواليس الصلح بين الزمالك والجزيري

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه تم الاتفاق بين جميع الأطراف أن بخلاف جدولة المستحقات المتأخرة تم الاتفاق والتوقيع أيضا على عقد جديد لتمديد تعاقده وإلغاء العقد الموقع منذ فترة.

وأضاف شبانة أن العقد الماضي كان ينص على توقيع اللاعب لمدة موسمين مقابل مليون ونصف دولار أي ٧٥٠ ألف دولار في الموسم الواحد.

واكمل شبانة بأن العقد الجديد مقابل مليون دولار في الموسمين أي تم تخفيض نصف مليون عن العقد الماضي.

