نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يقاضي ألافيش البرتغالي رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي بدأ في اتخاذ خطواته الرسمية لإستعادة نصف قيمة الغرامة التي دفعها لنادي الزمالك.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب أكد له أن المحامي الدولي الخاص باللاعب جهز ملف كامل لتقديمة للفيفا خاصة وأن العقوبة الموقعة تضامنية بين اللاعب والنادي.

وأتم شبانة إنه بحساب فرق العملة سيستعيد كهربا أغلب المبلغ المدفوع لنادي الزمالك.