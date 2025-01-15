نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الخلود اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الحزم ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والخلود مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

