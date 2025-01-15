نجم مانشستر سيتي: الإرهاق السبب وراء التعادل مع برينتفورد

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح نجم مانشستر سيتي فيل فودين، الأسباب التي جعلت فريقه يتخلى عن تقدمه بهدفين نظيفين، ليتعادل مع برينتفورد 2-2 مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لاعب مانشستر سيتي: الإرهاق السبب وراء التعادل مع برينتفورد

وقال فودين في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "بدا الأمر وكأننا متعبون في النهاية، في آخر 20 أو 30 دقيقة".

واسترسل: "كنا نعاني من إرهاق شديد، وفرضوا علينا الضغط وأرسلوا كرات طولية إلى منطقة الجزاء".

وأضاف: "لم نكن قادرين على التعامل مع القوة البدنية في النهاية. إنه واحد من أصعب الملاعب التي يمكن اللعب فيها، يفرضون عليك تحديات مختلفة".

واسترسل: "كنت سعيدا بالأداء حتى تقدمنا بهدف نظيف، وبعد ذلك تراجعنا وخسرنا الكرة. إنه شيء يجب أن نتعلم منه. خضنا تحديًا اليوم وبذلنا قصارى جهدنا".

وعن العدد الكبير من المباريات التي يتعين على مانشستر سيتي خوضها هذا الشهر، قال فودين: "لقد اعتدنا ذلك لسنوات عديدة، لقد لعبنا معظم المسابقات ولعبنا كل 3 أيام... لا عذر لنا".

وتحدث فودين عن تمريرة زميله كيفن دي بروين التي سجل منها هدفه الأول، وقال: "لقد بنينا هذا المزيج الآن لسنوات، لقد كنت ألعب معه وأتدرب معه".

واسترسل: "أنا وكيفن على اتصال جيد في الملعب. أعطاني الكرة المثالية، كنت سعيدًا برؤيتها تسكن الشباك".