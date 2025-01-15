نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

أستون فيلا ضد إيفرتون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس، التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

أرسنال ضد توتنهام هوتسبير، العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم

ليفربول: 47 نقطة

2- نوتينجهام فورست: 41 نقطة

3- آرسنال: 40 نقطة

4- تشيلسي: 37 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد: 35 نقطة

6- مانشستر سيتي: 35 نقطة

7- بورنموث: 34 نقطة

8- أستون فيلا: 32 نقطة

9- فولهام: 30 نقطة

10- برينتفورد: 28 نقطة

11- برايتون: 28 نقطة

12- وست هام: 26 نقطة

13- توتنهام: 24 نقطة

14- مانشستر يونايتد: 23 نقطة

15- كريستال بالاس: 21 نقطة

16- إيفرتون: 17 نقطة

17- وولفرهامبتون: 16 نقطة

18- إبسويتش تاون: 16 نقطة

19- ليستر سيتي: 14 نقطة

20- ساوثهامبتون: 6 نقاط