الراجحي يتمسّك بالمركز الثاني فـي الترتيب العام لرالي داكار

الرياض ـ د.ب.أ: تواصلت منافسات رالي داكار والذي يقام في المملكة العربية السعودية للمرة السادسة على التوالي، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة. وانطلقت المرحلة الثامنة للرالي من محافظة الدوادمي، وصولًا إلى مدينة الرياض، ولمسافةٍ بلغت 737 كم، منها 487 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت. وتفوق الجنوب أفريقي هينك لاتيجان سائق فريق «تويوتا جازو» على منافسيه في فئة السيارات، بعد أن قطع المسافة خلال 4 ساعات و51 دقيقة و54 ثانية، فيما حلّ مواطنه وزميله في الفريق جي ديفيد بوتيريل ثانياً، بفارق دقيقة واحدة و47 ثانية، ليكمل الفرنسي ماتيو سيرادوري سائق فريق «سنتشري ريسينغ فاكتوري» نصاب المراكز الأولى بحلوله ثالثاً، وبفارق 4 دقائق، و4 ثوانٍ. ونجح الجنوب أفريقي هينك لاتيجان في التقدم في صدارة الترتيب العام، موسعاً الفارق بينه وبين السعودي يزيد الراجحي سائق فريق «أوفر درايف» إلى 5 دقائق و41 ثانية، فيما تمسّك السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق «فورد موتور سبورت» بالمرتبة الثالثة، مبتعداً عن المتصدر بفارق 28 دقيقة و55 ثانية. وفي منافسات فئة الدراجات النارية، حصد الأرجنتيني لوشيانو بينافيديس درّاج فريق «ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينج» المرتبة الأولى، بعد أن وصل إلى مدينة الرياض في ظرف 4 ساعات و50 دقيقة و46 ثانية، يليه الفرنسي أدريان فان بيفيرين درّاج فريق «مونستر إنرجي هوندا إتش.آر.سي» ثانياً بفارق دقيقتين و8 ثوانٍ، ومن خلفه زميله في الفريق الإسباني توشا سكارينا ثالثاً بفارق دقيقتين و14 ثانية. وتمكن الإسباني باو نافارو سائق فريق «بي بي آر» من الوصول أولاً في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تشالنجر»، مسجلاً 5 ساعات و22 دقيقة و29 ثانية، تلاه الهولندي بول سبيرينجز، سائق فريق «ريبيلون أند سبيرينجز» بفارق دقيقة واحدة و23 ثانية، ليأتي خلفهما الأرجنتيني ديفيد زيل سائق فريق «داكلاباك رالي سبورت» ثالثاً بفارق 3 دقائق و48 ثانية عن المتصدر، فيما تعطّلت مركبة السعودي ياسر بن سعيدان سائق فريق «بي بي آر»، ما أدى إلى توقفهِ لمدة 25 دقيقة، وطلبِ فريق الدعم من والصيانة المرافق. وفي منافسات المركبات الصحراوية الخفيفة «إس إس في»؛ أكمل الأرجنتيني جيريمياس جونزاليس فيريولي سائق فريق «كان إم فاكتوري» تميزه، محققاً الفوز الثاني على التوالي، بعد أن قطع المسافة الإجمالية بزمنٍ قدره 5 ساعات و34 دقيقة و39 ثانية، وجاء الأميركي بروك هيجر سائق فريق «سيباستيان لوب ريسينج» في المركز الثاني بفارق دقيقتين و38 ثانية، فيما حجز السويسري جيروم دي سادلير سائق فريق «إم إم بي» ثالثاً بفارق 7 دقائق و21 ثانية عن صاحب المركز الأول.