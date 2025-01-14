فـي بطولة أستراليا المفتوحة: مدفيديف يحطم مضربه ويتجنب خروجا باكرا وفوزان سريعان لفريتس وريباكينا

ملبورن ـ أ.ف.ب: حطم الروسي دانييل مدفيديف، وصيف العام الماضي، مضربه وتفادى خروجا مبكرا من الدور الأول في بطولة أستراليا الكبرى، قبل الانضمام إلى الأميركي تايلور فريتس والفرنسي المخضرم جايل مونفيس.

ولدى السيدات، تأهلت كل من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والأميركية إيما نافارو والبريطانية إيما رادوكانو في اليوم الثالث من المنافسات.

ويلعب في وقت لاحق مرشح الجماهير المحلية أليكس دي مينور الساعي أن يصبح أول لاعب يحرز لقب الفردي في أستراليا منذ مارك إدموندسون في 1976، فيما تتواجه التونسية أنس جابر مع الأوكرانية أنهلينا كالينينا.

وفي مباراته الأولى هذه السنة، قلب مدفيديف، المصنف خامسا، تخلفه امام التايلاندي المغمور كاسيديت سامريج إلى فوز ماراثوني 6-2 و4-6 و3-6 و6-1 و6-2.

فقد مدفيديف (28 عاما) أعصابه وحطم مضربه على كاميرا التصوير المثبتة على الشبكة، في المجموعة الثالثة « لم أتمكن من لمس الكرة في المجموعتين الثانية والثالثة ولم أكن أدري ما يجب القيام به».

وكان مدفيديف يخوض أولى مبارياته منذ بطولة «أيه تي بي» الختامية في نوفمبر بعد أن وصل استراليا متأخرا، بعد ان وضعت زوجته مولودا هو الثاني لهما.

وعلق مدفيديف مازحا على مجريات مباراته ضد التايلاندي المصنف 418 عالميا «ألعب بشكل أفضل عندما أمارس اللعبة بشكل أطول وقلت في نفسي +لماذا اللعب لساعة ونصف فقط، أنا أحتاج الى 3 ساعات على الأقل لأشعر بأني ألعب بشكل جيد+».

وأوضح «تابعت مباريات منافسي السابقة ولم أشاهده يلعب بهذا المستوى وبالتالي كنت متفاجئا».

يذكر أن مدفيديف بلغ نهائي استراليا المفتوحة ثلاث مرات في آخر أربعة أعوام خسرها جميعها أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش عام 2021 والإسباني رافايل نادال في 2022 والإيطالي يانيك سينر العام الماضي في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات تقدم فيها بمجموعتين.

خلافا لمدفيديف، كان مشوار الأميركي فريتس، المصنف رابعا، سهلا أمام مواطنه جنسون بروكسبي (6-2 و6-0 و6-3).

واعتبر فريتس الذي خسر نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز أمام الإيطالي يانيك سينر في سبتمبر الماضي بأن «الأمر لم يكن سهلا بخوض أول مباراة في بطولة غراند سلام». وأمل فريتس بالبناء على عام 2024 الذي شهده تألقه بشكل لافت وقال في هذا الصدد «أعتقد بأن الهدف في المجمل في الوقت الحالي تحقيق نتائج كبيرة في البطولات الكبيرة. أود إحراز لقب كبير هذا العام».

وختم «ألعب بطريقة جيدة منذ مطلع العام الحالي وبالتالي لا سبب لدي لكي لا أكون واثقا».

ولم يبلغ أي لاعب أميركي نهائي أستراليا المفتوحة منذ إحراز أندريه أغاسي اللقب عام 2003.

وتابع فريتس الذي احتاج الى ساعة و46 دقيقة للخروج فائزا «واجهت بعض التوتر في مطلع المباراة قبل ان أتخطى هذا الأمر ثم قمت بعمل جيد وقدمت أداء صلبا».

وخاض الفرنسي المخضرم غايل مونفيس (38 عاما) مباراة ماراثونية ضد مواطنه الشاب جيوفاني مبيتشي بيريكار خرج فيها فائزا 7-6 (9-7) و6-3 و6-7 (6-8) و6-7 (5-7) و6-4 في ثلاث ساعات و46 دقيقة.

وكان مونفيس بات أكبر لاعب سنا يتوج بطلا ضمن دورات «ايه تي بي» عندما أحرز بطولة اوكلاند النيوزيلندية السبت الماضي.

قال مونفيس «أنا في غاية السعادة، كل شيء الآن بمثابة الفوز، ألعب دون أي ضغوط».

بدوره احتاج الدنماكي هولجر رونه، المصنف 13، إلى خمس مجموعات لتخطي الصيني جانغ جيجن 4-6 و6-3 و6-4 و3-6 و6-4.

ولقنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة سادسة وبطلة ويمبلدون سابقا منافستها اليافعة الأسترالية إيمرسون جونز (16 عاما) درسا قاسيا بفوزها الساحق عليها 6-1 و6-1.

وضربت ريباكينا 11 إرسالا ساحقا لتخرج فائزة في 53 دقيقة فقط. وكانت ريباكينا بلغت نهائي أستراليا المفتوحة قبل سنتين وخسرت أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا. أما جونز المصنفة أولى عالميا على مستوى الناشئات، فيتوقع لها النقاد مستقبلا واعدا ويرشحونها للسير على خطى مواطنها آشلي بارتي البطلة السابقة في استراليا.