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أحمد جودة - القاهرة -

يسعى الهلال للانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عندما يستضيف الفتح متذيل الترتيب يوم الخميس، بينما يأمل الاتحاد أن يظل متساويًا في النقاط مع صاحب المركز الأول، الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، عندما يستقبل الرائد في اليوم ذاته.

الهلال في مهمة سهلة.. والاتحاد يرفض الاستسلام

وقفز الهلال إلى صدارة الدوري وله 37 نقطة بعد فوزه الكبير 5-0 على العروبة مستغلًا تعادل الاتحاد 1-1 مع الفيحاء ليتفوق على فريق المدرب لوران بلان بفارق الأهداف.

وتعافى فريق المدرب جورجي جيسوس من خروجه من كأس ملك السعودية أمام الاتحاد، بعودته لصدارة الدوري بينما لم يستغل زملاء كريم بنزيما الأداء الرائع‭‭ ‬‬في الفوز على الهلال بركلات الترجيح ليفقدوا تفوقهم بفارق نقطتين.

وسيظل ألكسندر ميتروفيتش بعيدًا عن تشكيلة الهلال بعدما تعرض المهاجم الصربي لإصابة في مباراة الاتحاد في كأس الملك.

وتبدو مهمة الهلال سهلة عندما يستقبل الفتح الأخير الذي خسر 1-2 من ضيفه الوحدة في المباراة الأولى تحت قيادة المدرب جوزيه جوميز.

ويستهدف الاتحاد العودة للفوز بعدما تعادل أمام الفيحاء لتتوقف سلسلة انتصاراته عند تسع مباريات.

وأهدر الاتحاد ركلتي جزاء أمام الفيحاء الذي يحتل المركز قبل الأخير، ليتعادل للمرة الأولى في الموسم الحالي. وأصبح فريق المدرب بلان أول من يهدر ركلتي جزاء في الشوط الثاني بمباراة في الدوري منذ الفيصلي أمام الفتح عام 2015.

* اختبار قوي للنصر

عاد النصر للمركز الثالث بفوزه 3-1 على الأخدود ليرفع رصيده إلى 28 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على القادسية الذي خسر 0-3 أمام ضيفه التعاون، وسيكون فريق المدرب ستيفانو بيولي في مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على التعاون في ختام مباريات الجولة يوم الجمعة.

ويحل القادسية ضيفًا على الوحدة يوم الجمعة سعيًا لتخطي الخسارة الكبيرة سريعًا والتي جاءت مباشرة بعدما فاز 3-0 على مضيفه التعاون ليتقدم للدور قبل النهائي لكأس الملك.

وفي يوم الأربعاء، يستقبل الخلود، في المركز 13 وله 13 نقطة، منافسه الأهلي الذي يتأخر بفارق نقطتين عن النصر ويعيش حالة من التألق مؤخرًا بعدما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة.

وتفتتح مباريات الجولة يوم الأربعاء بمواجهة الشباب صاحب المركز السادس لمنافسه الرياض كما يلعب ضمك مع الاتفاق.