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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق غدا الأربعاء الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، والتي تأتي بعد جولة مثيرة شهدت مواجهات قوية وأسفرت نتائجها عن استعادة الهلال للصدارة بفارق الأهداف أمام الاتحاد.

السباق يتواصل بين الهلال والاتحاد.. وقمة تنتظر النصر بالدوري السعودي

وتقام غدا 3 مباريات في انطلاقة الجولة الـ15، حيث يفتتح ديربي في الرياض منافسات الجولة، إذ يستضيف الشباب ضيفه الرائد، فيما يخرج الاتفاق لملاقاة ضمك، ويحل الأهلي ضيفًأ على الخلود.

ويسعى الشباب لتجاوز خسارته 2 / 3 أمام الأهلي في الجولة الماضية، ليتراجع للمركز السادس برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الرياض، الذي يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية إذ لم يخسر في آخر 4 جولات.

ويستقبل ضمك، المنتشي بفوزه في الجولة الماضية على الرائد، ضيفه الاتفاق، الذي خسر في الجولة الماضية أمام الخلود، واللافت أن الفريقين يحلان في مركزين متتالين، إذ يأتي ضمك عاشرًا برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

وفي ختام مباريات الأربعاء، يحل الأهلي ضيفًا على الخلود في مهمة جديدة لمواصلة الانتصارات والارتقاء للمربع الذهبي، حيث حقق الفوز في آخر 5 جولات رافعًا رصيده لـ26 نقطة في المركز الخامس.

من جانبه، يدخل الخلود اللقاء بعدما تلقى دفعة معنوية بفوزه في الجولة الماضية على الاتفاق ليرتقي للمركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد خطوة أخرى عن منطقة الخطر.

وتتواصل بعد غد الخميس منافسات الجولة، حيث يلتقي الأخدود مع الفيحاء، والهلال مع الفتح، فيما يستقبل الاتحاد ضيفه الرائد.

ويبحث الأخدود والفيحاء عن تحسين وضعيهما في جدول الترتيب، حيث يحل الأخدود في المركز الـ15 برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن الفيحاء الذي يحل في المركز السابع عشر بتسع نقاط، ويأمل في تحقيق الانتصار بعد المباراة الكبيرة التي قدمها أمام الاتحاد في الجولة الماضية وفرض عليه التعادل الإيجابي 1 / 1.

وبمعنويات مرتفعة، يستقبل الهلال ضيفه الفتح في مباراة يدخلها أصحاب الأرض وهم في الصدارة التي اعتلوها بنهاية مباريات الجولة الماضية بفارق الأهداف عن الاتحاد ولكل منهما 37 نقطة.

في المقابل، يعاني الفتح من موسم صعب، حيث استهل مهمته مع مدربه الجديد البرتغالي جوزيه جوميز بخسارة أمام الوحدة ليبقى في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

ويستضيف الاتحاد فريق الرائد في مهمة استعادة الانتصارات والبقاء في الصدارة بالمشاركة مع الهلال، فيما تلقى الرائد 3 هزائم متتالية ويأمل في وقف نزيف النقاط لا سيما بعد تراجعه للمركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

وتختتم في يوم الجمعة القادم منافسات الجولة الـ15 بإقامة 3 لقاءات تجمع الخليج مع العروبة، الوحدة مع القادسية، في حين يحل النصر ضيفا على التعاون في قمة مباريات الجولة.

ويتطلع الخليج والعروبة لاستعادة الانتصارات، بينما يدخل الخليج اللقاء في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، في حين يحتل العروبة المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، وسيعول على لاعبه الجديد والهداف التاريخي لدوري المحترفين "عمر السومة" والذي تم الإعلان عن ضمه رسميًا، الأحد.

ويستقبل الوحدة ضيفه القادسية في مهمة صعبة لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق الجولة الماضية على الفتح، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ16، فيما يطمح القادسية للعودة إلى نغمة الفوز بعد الخسارة على أرضه أمام التعاون في الجولة الماضية ليتوقف رصيده عند 28 نقطة متراجعًا للمركز الرابع.

وفي قمة مباريات الجولة يستقبل التعاون ضيفه النصر في مباراة قوية يهدف فيها كل منهما لمواصلة الانتصارات، إذ حقق التعاون فوزًا ثمينًا في الجولة الماضية أمام القادسية تقدم به للمركز الثامن برصيد 21 نقطة.

من ناحيته، استعاد النصر انتصاراته وحقق فوزًا على الأخدود ليعود المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن القادسية، ويرغب في تعزيز موقعه في آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.