نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: ريال مدريد خسر الكلاسيكو من فريق مدرسة السلام الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي كريم رمزي على فوز فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بخماسية في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن لاعبي برشلونة أنهكوا لاعبي ريال مدريد خلال المباراة، رغم كونهم لاعبين صغار السن.

وأضاف كريم رمزي: مواجهة ريال مدريد مع برشلونة، كانت أشبه بأن تذهب رفقة أصدقائك لمواجهة فريق في مدرسة السلام الثانوية، فتتفاجئ بمستواه وإرهاقه لك ولزملائك.

وأكمل كريم رمزي: كارلو أنشيلوتي بات قريبا من الرحيل عن ريال مدريد وحتى لو لم يكن خلال الموسم فموسمه الحالي سيكون الأخير، وسيكون هناك أسماء مميزا لخلافته على رأسها يورجن كلوب وتشابي ألونسو.

واختتم كريم رمزي: فريق برشلونة سيكون متوحش هذا الموسم بهذه المجموعة المميزة من الشباب، ورغم أن الأمور ليست أفضل شيء في الدوري واحتلال الفريق المركز الثالث، إلا أن هانز فليك مدرب كبير وسيحقق الكثير مع الفريق.