الحارثي يحرز المركز الأول فـي فئة «أيه أم» بسباق دبي 24 ساعة

هنأ الفيصل الزبير بالتتويج بلقب السباق

حقق المتسابق العُماني أحمد الحارثي المركز الأول مع فريق برادين كومبتيشن في سباق دبي 24 ساعة ضمن افتتاح الموسم الرياضي الحالي في عالم سباقات السيارات بمشاركة 63 سيارة من مختلف الطرازات والفئات الرياضية العالمية، وكان متسابقنا أحمد الحارثي قد أنهى السباق في المركز الخامس في الترتيب العام بالسباق الذي حقق لقبه فريق المنار بقيادة المتسابق العُماني الآخر الفيصل الزبير، وقد قاد الحارثي مع زملائه سيارة بي أم دبليو (ام 4) التي حملت الرقم 991.

وشارك الحارثي في هذا السباق مع زملائه دارين ليونج وتوبي سويري وسايمون ترافيس، حيث حقق الحارثي زمنًا بلغ 1 دقيقة و58 ثانية فاصل 845 جزءًا من الألف من الثانية في التأهيلات الرسمية، مما يعني انطلاقة الفريق من المركز الثاني ضمن فرق جي تي 3 فئة (ايه ام) والترتيب الثالث في ترتيب عام السباق.

المتسابق توبي سويري كان أول الجالسين خلف مقود سيارة الفريق بي أم دبليو 991 واستطاع من التقدم خلال فترته إلى المركز الثاني، ثم إلى مركز المقدمة لفترة بسيطة قبل أن يتراجع خلف سيارة فريق المنار التي تحمل الرقم 777، ومع انتهاء فترة بقائه خلف المقود عاد إلى مرآب الصيانة ولتسليم السيارة إلى متسابقنا أحمد الحارثي والذي استلم زمام الأمور وهو في المركز السادس، ولكنه اكتسب مزيدًا من المواقع عقب تجاوزه لعدة سيارات من أمامه وليصل إلى مقدمة فرق الفئة، ثم تجاوز سيارة بي أم دبليو الأخرى 777 ليصل إلى تصدر السباق، وقام بتسليم السيارة إلى المتسابق ترافيس لتكملة السباق الطويل وليتناوب عقب ذلك بقية المتسابقين على قيادة السيارة وتبادل المراكز.

ومع دخول الساعات الأخيرة من السباق حاول الحارثي ورفاقه بالفريق التشبث بالمراكز الثلاثة الأولى بالترتيب العام للسباق، لكن الفريق اختتم السباق بالمركز الأول ضمن فرق جي تي 3 فئة (ايه ام) والخامس بالترتيب العام للسباق.

البطل أحمد الحارثي وبعد ختام السباق أكد أن هذا السباق هو افتتاحية كل الفرق وهو سباق مرهق وطويل لمدة 24 ساعة وشديد المنافسة، وقد حاولنا تقديم أفضل ما لدينا والحمد لله راضون عما قدمناه والمركز الأول بالفئة هو بداية موفقة لنا ولي شخصيًّا وأشكر الفريق برادين كومبتيشن على دعوته لي للمشاركة بالسباق، وهي فرصة للتسابق بالقرب من سلطنة عُمان وحضور الجماهير للمشاهدة. ومن جانب آخر هنأ الحارثي المتسابق الفيصل الزبير على فوز فريق المنار بالمركز الأول بالسباق العام.