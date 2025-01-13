منتخبات اليد تناقش خطة إعداد منتخبنا للبطولتين الخليجية والآسيوية الشاطئية

تعقد اليوم «الثلاثاء» لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين اجتماعًا لها برئاسة موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد رئيس اللجنة بحضور الأعضاء والجهاز الفني والإداري لمنتخبنا لكرة اليد الشاطئية المكوَّن من المدرب الوطني حمود الحسني ومساعده جابر البلوشي وسعيد الحوسني مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد الشاطئية وطالب افندي إداري المنتخب، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة خطة إعداد منتخبنا لدورة الألعاب الرياضية الشاطئية الخليجية التي تستضيفها سلطنة عُمان في شهر ابريل القادم والبطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والنساء لعام 2025م والمؤهلة لكأس العالم لعام 2026م التي ستقام في سلطنة عُمان في شهر مايو القادم، حيث من المتوقع أن تشتمل خطة المنتخب على معسكرات داخلية وخارجية يخوض خلالها عددًا من التجارب الودية قبل انطلاق دورة الألعاب الخليجية المطالب فيها بتحقيق اللقب.

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