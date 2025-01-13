أوكسي عمان ترعى مهرجان حمراء الدروع للإبل والموروث الشعبي

حضر ممثلو شركة أوكسي عُمان مؤخرًا مهرجان حمراء الدروع السنوي للإبل والموروث الشَّعبي، وهو حدث ثقافي يستمر لمدة أسبوع، وتنظِّمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب. وتستمر رعاية أوكسي عُمان لهذا المهرجان للمرة الثالثة، والذي أقيم في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة. في نسخته العاشرة هذا العام، استقطب المهرجان أكثر من 20 ألف زائر من مختلف أنحاء سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، وتضمَّن سباقات الإبل واستعراضاتها، إلى جانب أنشطة ثقافية أخرى مثل الموسيقى الشَّعبية والرقصات التقليدية والشعر والعروض، كما خصص المهرجان ساحةً للشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة أكثر من 73 متجرًا لبيع المنتجات والحرف اليدوية العُمانية.

أقيم حفل الافتتاح برعاية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، بحضور ناصر المسكري مدير المسؤولية الاجتماعية في أوكسي عُمان ممثلًا للشركة، وأقيم حفل الختام برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحضور ثامر داود نائب رئيس المسؤولية الاجتماعية والشؤون العامة في أوكسي عُمان إلى جانب كبار ممثلي الشركة. تعليقًا على هذا الحدث قال ستيفن لوفر الرئيس والمدير العام لشركة أوكسي عُمان: يسعدنا رعاية مهرجان حمراء الدروع للمرة الثالثة، الذي يوفِّر للجمهور مساحةً للاحتفاء بالثقافة العمانية الغنية والمتنوعة، ويقدِّم نبذة تعريفية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية الواقعة بالقرب من مناطق امتياز عملنا، وإننا فخورون بمواصلة مبادراتنا مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب في دعم المشاركة المجتمعية والاحتفاء بالتراث الثقافي العُماني. جديرٌ بالذكر أن هذه الرعاية تأتي ضمن إطار التزام أوكسي عُمان طويل الأمد بتعزيز روابطها الاجتماعية مع المجتمعات الموجودة في مناطق امتيازها والمواطنين بشكل عام، كما أنها تعزز الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.