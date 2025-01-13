فريق الهلال بهلاء يكرم عبدالسلام الشكيلي

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي: كرَّمت إدارة فريق الهلال التابع لنادي بهلاء اللاعب الدولي عبدالسلام الشكيلي لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بعد مشاركته الإيجابية الأولى مع المنتخب في دورة كأس الخليج الأخيرة. وقام اللواء الركن متقاعد سعيد بن ناصر السالمي وسعادة الشيخ سعيد بن علي النعيمي والي بهلاء والمهندس صالح بن سعيد الشوكري رئيس فريق الهلال بتكريم اللاعب في ختام فعالية المسير الأول الذي أقيم بولاية بهلاء، وقد ثمَّن اللاعب هذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن التجربة الأولى له في مشواره الكروي مع المنتخب كانت من اللحظات الجميلة في حياته الشخصية. الجدير بالذكر أن اللاعب عبدالسلام الشكيلي قاد فريقه بهلاء للفوز على نادي عُمان بهدف دون رد في المباراة الأخيرة للفريق بالدور الأول والتي أقيمت على ستاد السيب ليعزز موقف فريقه في الدوري حتى الآن في المركز الرابع برصيد 15 نقطة وأظهر الشكيلي فنيات عالية في المباراة.

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