نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي ميلان الإيطالي، يسعي للحصول على خدمات كايل ووكر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف رومانو::" سيستمع كايل ووكر لعرض الميلان فضلًا عن وجود اهتمام من أندية دوري روشن السعودي منذ الصيف الماضي".

تابع:" ويحرص الروسونيري على التفاوض مع نجم السيتي على أمل إتمام الصفقة بصورة مجانية من خلال فسخ عقده مع النادي الإنجليزي بالتراضي".

