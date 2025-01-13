نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وحكام مباراة بيراميدز ودجوليبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام دجوليبا المالي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

موعد وحكام مباراة بيراميدز ودجوليبا

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي دجوليبا المالي في التاسعة من مساء يوم السبت ١٨ يناير الجاري، على استاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.