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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض ليفربول تحديًا جديدًا في حملته نحو استعادة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يحل ضيفًا على نوتنجهام فورست، غدًا الثلاثاء، في المرحلة الـ21 للمسابقة.

محمد صلاح ورفاقه في ليفربول يسعون للثأر أمام نوتنجهام

ويرغب ليفربول، الذي يتربع على قمة ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة ولا يزال له مباراة مؤجلة مع إيفرتون، لاصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد خلال لقائه مع نوتنجهام، صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويأمل رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح في الحفاظ على فارق الـ6 نقاط، الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه آرسنال خلال المباراة، التي تجرى على ملعب (سيتي غراوند).

ويسعى ليفربول للثأر من خسارته 0-1 أمام نوتنجهام في مباراة الفريقين بجولة الذهاب في البطولة قبل 4 أشهر على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق الأحمر، حيث كانت هذه هي الهزيمة الأولى التي تعرض لها فريق المدرب آرني سلوت في مختلف البطولات المحلية والقارية هذا الموسم، منذ أن تولى المدير الفني الهولندي قيادة الفريق بنهاية الموسم الماضي خلفًا للألماني يورغن كلوب.

كما يطمح ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب تعادله 2-2 مع ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

لكن مهمة ليفربول لن تكون سهلة أمام نوتنجهام، الذي يطمع في الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لمواصلة انتفاضته في البطولة وتحقيق فوزه السابع على التوالي بالمسابقة.

ولم يعرف فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو سوى لغة الفوز في البطولة منذ خسارته القاسية 0-3 أمام مضيفه مانشستر سيتي في الرابع من ديسمبر الماضي بالمرحلة الـ14 للمسابقة، حيث كان مانشستر يونايتد وأستون فيلا وتوتنهام هوتسبير ضمن أبرز ضحاياه خلال تلك السلسلة.

ويدرك لاعبو نوتنجهام أن تكرار الفوز على ليفربول من شأنه أن يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة نحو استمرار تواجده وسط الكبار، ولم لا محاولة تكرار معجزة فريق ليستر سيتي، حينما توج بلقب البطولة خلال موسم 2015-2016.

من جانبه، يبحث محمد صلاح عن هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، أملًا في تعزيز موقعه في صدارة ترتيب هدافي البطولة العريقة خلال الموسم الحالي.

ويتربع صلاح على قمة الهدافين برصيد 18 هدفًا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، فيما يتساوى حاليًا مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري بالمركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة العريقة برصيد 175 هدفًا لكل منهما.

وستكون هذه هي المباراة الخامسة التي يخوضها "الفرعون المصري" ضد نوتنغهام، حيث أحرز هدفين فقط في لقاءاته الأربعة الماضية أمام الفريق الملقب بـ(الحمر).