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أحمد جودة - القاهرة -

اعتبر خيسوس خيل مانزانو، حكم نهائي كأس السوبر الإسباني، لقطة تدخل لاعب ريال مدريد إدواردو كامافينجا على جافي لاعب برشلونة أنها "تهوّر"، ولذا احتسب ركلة جزاء للبارسا وأشهر بطاقة صفراء للاعب الفريق "الملكي".

الكشف محادثات حكم نهائي السوبر.. ماذا قال خلال قراراته الحاسمة؟

ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم التسجيلات الصوتية لغرفة الـVAR بعد انتهاء نهائي كأس السوبر الإسباني الذي انتهى بفوز "البلاوجرانا" على الريال بنتيجة (2-5)، وهو اللقاء الذي استعان فيه مانزانو بتقنية الفيديو في مناسبتين.



وقال مانزانو في التسجيل الصوتي للعبة الأولى الأهم والأبرز وهي تدخل كامافينجا على جافي: "أرني اللعبة على الهواء مباشرة، من فضلك، هل لديك كاميرا أمامية تُظهر لحظة التلامس؟ ها هي، أرني اللعبة، سأستأنف اللعب باحتساب ركلة جزاء وبطاقة صفراء بسبب التهور، حسنا؟".



وكانت الحالة الثانية التي لجأ فيها الحكم لتقنية الـVAR هي لقطة الخطأ الذي ارتكبه حارس برشلونة، البولندي فويتشيك تشيزني، ضد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الريال، خارج المنطقة والذي كلفه بطاقة حمراء.

وقال مانزانو في هذا التسجيل: "أريد أن أشاهدها، أود رؤية لحظة التدخل، هل لديك كاميرا أكثر وضوحًا؟ حسنا هذه هي، أريد صورة من العمق، التدخل خارج المنطقة، سأستأنف اللعب باحتساب ركلة حرة مباشرة وبطاقة حمراء للحارس".



وحصد برشلونة اللقب الأول له هذا الموسم بفوزه العريض على غريمه التقليدي ريال مدريد (5-2) أمس الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.



لعب برشلونة منقوصًا منذ الدقيقة 57 من لاعب بعد طرد تشيزني ببطاقة حمراء مباشرة، بسبب إعاقة مبابي من خارج المنطقة.



ورغم النقص العددي في الوقت المتبقي، إلا أن لاعبي برشلونة نجحوا في التصدي بشجاعة لهجوم الريال، لينتهي اللقاء بانتصار كتالوني كبير، وبلقب "سوبر" إسبانيا للمرة الـ15 في تاريخه.