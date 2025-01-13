نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة بيراميدز تصل القاهرة قادمة من أنجولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من أنجولا بسلامة الله الأزمة الطارئة التي حدثت للبعثة في أنجولا، واضطرارها للعودة إلى لواندا بعد سفر ساعتين بسبب تقلبات جوية ومطبات أحدثت حالات إغماء في صفوف البعثة.

وعادت البعثة على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت قرابة ٩ ساعات تخللها ترانزيت للتزود بالوقود في مدينة كانو في نيجيريا.

وتأكدت سلامة جميع أفراد بعثة بيراميدز بعد الاطمئنان عليهم في أنجولا، وعادوا جميعا برفقة البعثة.

