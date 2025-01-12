نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يعود للانتصارات ويفوز على مودرن سبورت بهدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري نايل.

سجل حسام حسن هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 42 بضربة رأس.

وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى 8 نقاط ويقفز للمركز الثالث عشر ويتجمد رصيد مودرن سبورت عند 5 نقاط ويظل فى المركز الأخير.

وحرص الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس النادى والمحاسب رامى فتح الله عضو مجلس الإدارة على متابعة المباراة فى ستاد برج العرب لدعم ومساندة الفريق.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات وان كانت هجمات سموحه هى الأخطر.

ونجح سموحه فى ترجمه سيطرته إلى هدف من عرضية أرسلها محمود صابر ليسجلها حسام حسن فى المرمى لينتهى الشوط الأول بتقدم سموحه بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني تبادل الفريقين الهجمات وحاول سموحه تعزيز الهدف ولاحت له عده فرص للتهديف عن طريق عبد الكبير الوادي وصامويل امادو ولجأ مودرن سبورت للهجوم من أجل ادراك التعادل إلا أن الهانى سليمان وخط دفاع سموحه تصدوا لهجمات مودرن لتنتهى المباراة بفوز سموحه بهدف دون رد.

