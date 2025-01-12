نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جروس: أنتظر معرفة المنافس في دور الثمانية.. وهناك بعض اللاعبين يحتاجون لإثبات جدارتهم بالتواجد داخل صفوف الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه استحق الفوز في مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق التي أقيمت اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" سيطرنا على مجريات الأمور وترجمنا السيطرة إلى أهداف والأمر يصبح سهلًا بعد التقدم بالهدف الأول".



وواصل جروس:" أنتظر معرفة المنافس الذي سيواجه الزمالك بعد نهاية الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وسعيد بالأداء، وأرى أن الزمالك لديه القدرة على تقديم مستويات متميزة أكثر من ذلك في الفترة المقبلة".



وتابع المدير الفني:" تحدثت مع اللاعبين بهدوء بين شوطي المباراة من أجل تصحيح بعض الأخطاء وأكدت للاعبين أنه إذا تم تنفيذ هذه التعليمات سنسجل وهذا ما أخبرت اللاعبين به".



وواصل جروس قائلًا:" سأرى الهدف الذي اهتزت به شباك الزمالك في المباراة من جديد من أجل معرفة الخطأ وعلاجه في الفترة المقبلة".



وتابع:" سعيد بمستوى أحمد مصطفى زيزو مع الفريق خاصة وأنه من العناصر المهمة والمؤثرة في صفوف الفريق".



وواصل:" سأعمل بكل قوة مع عناصر الفريق الحالية وهناك بعض اللاعبين يحتاجون لإثبات جدارتهم بالتواجد داخل صفوف الزمالك".



وتحدث المدير الفني عن مشاركة محمود بنتايج في مركز الجناح الأيسر قائلًا:" ضغط المباريات يدفعني لتجربة اللاعبين في بعض المراكز وسعيد بعودة بنتايج بعد الإصابة".



واختتم جروس قائلًا:" ليس لدينا وقت لخوض مباريات ودية لتجهيز كل اللاعبين، ولذلك أتابع حالة اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل"



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بلاك بولز بطل موزمبيق بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.



وتأهل الأبيض لدور الثمانية، بعدما رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة يتصدر بهم المجموعة، في حين توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط يحتل بهم المركز الأخير.

