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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني.. يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني عبر منصة يلا شوت. هذه المواجهة التي تجمع بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، تعد واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في كل موسم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني اليوم الأحد، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يمكن للجماهير متابعة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على ملعب "الملك عبدالله الدولي" الشهير بـ "الجوهرة المشعة" في جدة.

يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة يلا شوت

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SSC الرياضية عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

MBC مصر 2 المفتوحة على النايل سات.

SSC NEWS HD المجانية على عرب سات.

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ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر يلا شوت الآن

ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر هو الحدث الأبرز، حيث يسعى ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي لتحقيق اللقب بعد فوزه المميز على مايوركا في نصف النهائي. في المقابل، يسعى برشلونة بقيادة هانز فليك إلى استعادة الهيمنة والتتويج بعد التفوق على أتلتيك بيلباو في نصف النهائي.

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يمكنك متابعة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة عبر القنوات المفتوحة التالية:

قناة MBC مصر 2 عبر القمر الصناعي نايل سات.

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